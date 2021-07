Rio autoriza redução do intervalo da segunda dose da AstraZeneca para 60 dias

247 - O governo do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira (13) a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. A medida não é obrigatória aos municípios.

Em nota, a prefeitura da capital afirmou que não adotará a recomendação, porque busca "garantir a eficácia máxima do imunizante, seguindo assim a orientação da bula do fabricante".

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a redução do intervalo para 8 semanas reduz a eficácia da vacina de 80% para 59%.

O governador Cláudio Castro (PL) e o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, em entrevista à imprensa, negaram que a eficácia do imunizante seria prejudicada. "Do ponto de vista estatístico não é significativo, com diversos outros ganhos com a antecipaçao da segunda dose", disse Chieppe.

Ele citou o fato de que vacinas paradas em estoque poderão ser utilizadas. Além disso, a redução do intervalo garantiria uma melhor imunidade da população diante da circulação da variante Delta, mais transmissível.

O DF adotou a redução para 60 dias. O governo de São Paulo também estuda a medida. (Com informações da Folha de S.Paulo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.