“Rio dominado pela milícia" e “semelhanças com Marielle”: veja reações sobre o assassinato de Moise

Apoie o 247

ICL

247 - O assassinato do jovem congolês Moise Mugenyi Kabagambe, 24, espancando até a morte por cerca de 15 minutos em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na segunda-feira (24), tem causado uma onda de revolta nas redes sociais.

O "motivo" do coverdade assassinato: Moise teria sido agredido após cobrar do o pagamento por duas diárias atrasadas.

>>>Homem se apresenta à delegacia e diz ser uma das pessoas envolvidas no assassinato de Moïse Kabagambe: "temo pela vida"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascido no dia 4 de abril de 1997, na República Democrática do Congo, Moise Mugenyi Kabagambe, conhecido como Soldado, deixou sua terra natal em direção ao Brasil em 2011, fugindo, com a família, da guerra e da fome. Ele cresceu num lar repleto de amor, como conta a Comunidade de Congoleses do Rio de Janeiro num perfil do Facebook.

Acompanhe a repercussão nas redes:

O RJ elege há décadas, com expressivas votações, políticos racistas e xenófobos. Portanto, por baixo da imagem de cordialidade e amistosidade, fervilha por aqui um caldo podre, asqueroso e fétido, o mesmo que matou Marielle e que fez mais uma vítima, agora, em Moïse. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 1, 2022

Os que protegem o assassino de Moise sabem quem matou Marielle. — Bozoroca Comemorando RIP Olavo Arrependida 🚩🚩 (@Rugasdeconje) February 1, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moïse Mujenyi Kabagambe num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do Quiosque seja Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência encontra violência no Brasil. pic.twitter.com/eKIHmYM0xj — Caetano Veloso (@caetanoveloso) February 1, 2022

Se Moise tivesse tomado vacina e passado mal, certamente o governo brasileiro não mediria esforços para alardear a situação...mas estamos falando “apenas” de um homem preto imigrante que foi espancado até a morte por cobrar seu pagamento CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 1, 2022

Para todos aqueles que se mobilizaram pelo caso do jovem congolês, Moise Mugenyi:

No sábado, dia 05, haverá uma manifestação em frente ao quiosque Tropicalia, posto 8, na praia da Barra da Tijuca

Ás 10h

O protesto tá sendo organizado pela família e comunidade congolesa. — Nah 🇨🇩 (@nahrivelli) February 1, 2022

O assassinato de Moise é uma empreitada coletiva. Os assassinos governam o Rio, com a bênção do Alvorada. O Rio não tem governo, tem @claudiocastroRJ, vice do Witzel, fantoche de miliciano. É revoltante. — Gregorio Duvivier (@gduvivier) February 1, 2022

Grandes veículos da mídia passando e publicando em suas redes sociais o vídeo de Moïse sendo espancado até a morte. Isso não se faz. Eu nunca acreditei nos limites éticos da imprensa burguesa, mas sempre passa do limite. A morte dos nossos é espetáculo e lucro dos de cima. — Marcelo Bamonte (@marcelobamonte) February 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: