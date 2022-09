Tarcísio se desculpa com Vera por agressão de deputado e diz não conhecê-lo, mas tem foto abraçado com o colega

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de São Paulo, telefonou para a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, para se desculpar das agressões feitas contra ela pelo deputado Douglas Garcia (Republicanos-SP) durante o debate entre candidatos a governador de São Paulo na noite da terça-feira (13). “Telefonei e pedi desculpas por esse cara [Douglas Garcia] estar lá com uma credencial cedida pela minha campanha. Eu mal conheço, nem tenho contato com esse idiota", disse Tracísio à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Apesar da afirmação, Tarcísio já tirou foto abraçado com Garcia.

"É o fim da picada. Não precisamos desse tipo de violência e de agressão”, afirmou Tarcísio. "Nem dormi direito de ontem para hoje", prosseguiu. "Fiquei muito triste, muito mesmo”, completou. O ex-ministro justificou o fato de o deputado estar utilizando uma credencial afirmando que o parlamentar entrou em contato com a campanha perguntando se ainda seria possível conseguir um ingresso para participar do debate.

"Se soubéssemos que ele iria lá para isso [agredir a jornalista], jamais teríamos cedido a credencial. Ele traiu a minha confiança", justificou. "O cara fez isso [atacar Vera] para aparecer, pegou a credencial para me usar, aparecer para um eleitorado radical. É lamentável", destacou. Ainda segundo ele, Douglas Garcia está vetado em todos os próximos atos de sua campanha.

>>> Bolsonaro é misógino e ataca Vera Magalhães: “tem alguma paixão por mim”

As agressões de Garcia à jornalista Vera Magalhães foram filmadas em vídeo. "Ele partiu para cima da jornalista Vera Magalhães com agressões verbais. Ele sentou ao lado dela e, gravando por celular, perguntou se ela recebeu dinheiro para falar mal do governo Jair Bolsonaro", relata reportagem da Folha de S. Paulo. O diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, intercedeu a favor da colega, tomou o celular do deputado e arremessou-o longe: "vai para a puta que te pariu, filho da puta", disparou Serva contra o parlamentar.

Vera Magalhães deixou o local escoltada por seguranças e disse que iria registar um boletim de ocorrência de ameaça contra o deputado Douglas Garcia. "Há centenas de testemunhas. Usou o convite no estafe de Tarcísio de Freitas no debate apenas para vir mentir e me acossar e ameaçar", disse a jornalista.

O jornalista Rodrigo Viana, apresentador da TV 247, resgatou a imagem em que Tarcísio aparece abraçado a Douglas Garcia. "O candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas publicou nota em solidariedade a Vera Magalhães - atacada por um fascista mirim. Acontece que Tarcísio e Douglas são parças, amiguinhos bolsonaristas. Tarcísio se apresenta como "técnico" mas é filhote desse clima de ódio", postou no Twitter.

O candidato bolsonarista @tarcisiogdf publicou nota em solidariedade a Vera Magalhães - atacada por um fascista mirim.

Acontece que Tarcísio e Douglas são parças, amiguinhos bolsonaristas.

Tarcísio se apresenta como "tecnico" mas é filhote desse clima de ódio. pic.twitter.com/vDFUeJnjoI — rodrigo vianna 🇧🇷🇺🇾🇦🇷🇵🇾🇧🇴🇻🇪🇨🇺🇨🇴 (@rvianna) September 14, 2022

