Deputado Douglas Garcia segue exemplo de Bolsonaro e hostiliza Vera Magalhães (vídeo)

247 - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) seguiu o exemplo de Jair Bolsonaro (PL) e hostilizou a jornalista Vera Magalhães durante um debate entre candidatos a governador de São Paulo na noite desta terça-feira (13).

"Ele partiu para cima da jornalista Vera Magalhães com agressões verbais. Ele sentou ao lado dela e, gravando por celular, perguntou se ela recebeu dinheiro para falar mal do governo Jair Bolsonaro", relata reportagem da Folha de S. Paulo.

O jornalista Leão Serva intercedeu a favor da colega, tomou o celular do deputado e arremessou-o longe: "vai para a puta que te pariu, filho da puta", disparou Serva contra o parlamentar.

Vera teve de sair escoltada do local. "Terei de sair escoltada do Memorial da América Latina por seguranças porque fui agredida pelo deputado Douglas Garcia", escreveu a jornalista em rede social. "Eu estava sentada na primeira fileira vendo meu celular. Vou registrar um boletim de ocorrência de ameaça contra o deputado Douglas Garcia".

"Há centenas de testemunhas. Usou o convite no estafe de Tarcísio de Freitas no debate apenas para vir mentir e me acossar e ameaçar", completou.

