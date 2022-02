Tragédia histórica e déficit de obras causaram estrago em Petrópolis, diz governador do Rio

"Unir uma tragédia histórica com um déficit que realmente existe causou esse estrago todo", afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou, nesta quarta-feira (16), que a junção da maior tempestade desde 1932, quando começaram a ser contabilizadas, com um déficit de obras, causaram o estrago na cidade de Petrópolis, onde mais de 90 pessoas morreram em consequência da tempestade. As fortes chuvas começaram nessa terça-feira (15).

"O que a gente tem que entender é que há uma dívida histórica desde outras tragédias que tiveram", disse o chefe do executivo fluminense em coletiva de imprensa no município, que fica na Região Serrana do estado do Rio. "Foi a maior chuva desde 1932. Unir uma tragédia histórica com um déficit que realmente existe causou esse estrago todo. Que sirva de lição para que dessa vez a gente haja diferente", acrescentou.

Em seis horas na terça-feira (15) foram contabilizados 260 milímetros de chuva. Autoridades do município registraram 189 deslizamentos e 229 ocorrências. Mais de 370 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Desabrigado é quem está em um abrigo público depois de perder a casa. O desalojado deixou sua casa, mas não está em abrigos, e sim na casa de outra pessoa.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, emitiu nesta quarta e alertou para a alta probabilidade de novos deslizamentos na Região Serrana do Rio.

