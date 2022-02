Risco de novos deslizamentos na Região Serrana do Rio é 'muito alto', diz órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia

Apoie o 247

247 - O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, emitiu nesta quarta-feira (16) um alerta para risco "muito alto" de novos deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde fica a cidade de Petrópolis. Ao menos 66 pessoas morreram no município em consequência da tempestade nessa terça (15).

"É muito alta a possibilidade de novas ocorrências de inundação nas bacias hidrográficas dessas regiões, principalmente em função dos acumulados observados, dos níveis dos rios e córregos dos municípios e dos danos ocasionados ao sistema de drenagem que dificultam o escoamento das água pluviais. Também não se descarta a ocorrência de inundação, enxurradas e alagamentos nas áreas urbanas dessas regiões", informou o Cemaden.

De acordo com o órgão, as "chuvas tendem a se manter por pelo menos nos próximos 7 dias, causando um acumulado médio nas bacias acima do normal histórico para o período".

O centro informou que, na terça-feira, em quatro horas, o volume de chuva foi 40% maior do que o normal para todo mês de fevereiro. O acumulado observado nestas quatro horas foi de 260mm de chuva e a média histórica para todo o mês é de 185mm.

