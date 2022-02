Tempestade em Petrópolis deixa 58 mortos

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e o Corpo de Bombeiros informaram, na tarde desta quarta-feira (16), que aumentou para 58 o número de mortos após a tempestade da tarde dessa terça (15). O executivo municipal decretou estado de calamidade pública. Por causa das chuvas, morros vieram abaixo, com pedras do tamanho de carros e veículos ficaram empilhados com a correnteza. A informação foi publicada pelo portal G1.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cancelou a agenda desta quarta-feira e foi para Petrópolis. "A situação é quase que de guerra. Vimos carros pendurado em poste. Carro virado de cabeça para baixo. Muita lama e muita água ainda", disse.

De acordo com o chefe do executivo fluminense, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve ir à cidade na próxima sexta-feira (18). "Grupos de trabalho já estão vendo o que vai precisar ser reconstruído. Mas nesse momento é salvar as pessoas e limpar a lama, lixo e escombros", afirmou.

A Defesa Civil informou que há previsão de chuva moderada a qualquer momento no município nesta quarta-feira (16). O número de telefone 199 está disponível em caso de emergência.

