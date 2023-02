Tragédia no litoral de SP expõe apartheid social brasileiro, diz Gleisi

Presidente do PT criticou a mobilização de moradores de classes média e alta que barrou a construção de casas populares em São Sebastião edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, criticou nesta quinta-feira (23) a revelação de que moradores de classe média e alta de São Sebastião barraram a construção de casas populares em um bairro nobre da cidade.

"Tragédia no litoral de SP expõe apartheid social brasileiro", afirmou Gleisi. "No passado, ricos foram contra construção de casas populares pra tirar o povo das áreas de risco e hoje chamam vítimas socorridas de desabrigados da favela. Reconstrução passa também pelo enfrentamento à luta de classe", acrescentou a dirigente do PT.

A revelação foi feita pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB). Em entrevista ao UOL News, Augusto afirmou que este grupo se mobilizou contra as obras no bairro de Maresias, que possui em torno de 300 famílias morando em áreas de risco.

"Há dois anos, lancei um programa para a construção de 400 casas. Houve um absurdo: os moradores de média e alta renda, incluindo empresários e famosos, reuniram-se com a prefeitura simplesmente negando a construção de casas populares. Fui simplesmente bloqueado por pressão popular e cancelaram nossos programas na Caixa Econômica Federal", disse o prefeito.

Tragédia no litoral de SP expõe apartheid social brasileiro. No passado, ricos foram contra construção de casas populares pra tirar o povo das áreas de risco e hoje chamam vítimas socorridas de desabrigados da favela. Reconstrução passa também pelo enfrentamento à luta de classe. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 23, 2023

