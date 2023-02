Lula vai retomar o PAC Encostas para intervir em áreas de alto risco, diz Waldez Góes

Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, as dotações orçamentárias para o programa já foram corrigidas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), afirmou nesta quinta-feira (23) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá retomar o PAC Encostas, para fazer intervenções em áreas de risco, com verba do Ministério das Cidades.

“Retomar o PAC Encostas é fundamental. Quando cheguei no ministério havia um contrato de R$ R$ 1,6 bihão para o PAC Encostas, mas só tinha uma dotação de R$ 2,7 milhões para este ano. O presidente Lula já corrigiu isso com o Ministério das Cidades e vai retomar o PAC Encostas”, disse Waldez Góes a bordo do navio da Marinha que servirá de hospital de campanha às vítimas das fortes chuvas que assolaram o Litoral Norte de São Paulo.

Ainda segundo o ministro, um mapeamento apontou a existência de ao menos 14 mil pontos com alto risco de deslizamentos de terra em todo o país, onde vivem cerca de 4 milhões de pessoas.

“Temos hoje no Brasil 14 mil pontos mapeados pelo governo federal, onde moram mais de 4 milhões de pessoas nesses pontos. Então foi providencial a retomada do Minha Casa Minha Vida, dos R$ 10 bilhões liberados pelo presidente Lula e da orientação dele que propõe priorizar habitações de demandas dirigidas para diminuir as possibilidade de risco de moradia das pessoas", destacou.

Waldez defendeu, ainda, que a reconstrução das moradias destruídas pelos temporais no litoral paulista seja realizada com o uso de recursos federais, aproveitando o Estado de Calamidade Pública para dar celeridade ao repasse da verba aos afetados pela tragédia.

“Um dos planos de reconstrução da Prefeitura de São Sebastião, no meu entendimento tem que ser esse, com recurso federal, com recurso do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa Civil”, explicou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.