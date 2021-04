Uerj repudia declaração de Paulo Guedes: “preconceito e despreparo”

De acordo com a Universidade Estadual do Rio, a reclamação de Paulo Guedes contra "filhos de porteiros" em instituições de ensino superior "mostra todo o preconceito e elitismo do ministro e revela o seu despreparo para ocupar as relevantes funções que lhe foram confiadas" edit

247 - A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), uma das primeiras universidades públicas a aderir ao sistema de cotas raciais, divulgou uma nota nesta sexta-feira (30) repudiando a declaração preconceituosa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que reclamou de até "filho de porteiro" entrar em universidades com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

"A Uerj vem repudiar a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, relativa ao acesso dos filhos de porteiro ao ensino superior. Mostra todo o preconceito e elitismo do ministro e revela o seu despreparo para ocupar as relevantes funções que lhe foram confiadas", disse a nota assinada pelo reitor da instituição, o jurista Ricardo Lodi Ribeiro.

Lideranças do campo progressista também criticaram a declaração do ministro. De acordo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o brasil precisa de mais filhos de porteiro em universidade e menos gente com o Paulo Guedes no poder.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad desejou "aos porteiros e seus filhos: vida longa e a porta da universidade aberta".

O ministro Paulo Guedes foi esculachado nas redes.

