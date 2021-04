Haddad rebate Guedes e defende 'vida longa e universidade aberta' aos porteiros e seus filhos

247 - O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) rebateu o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que reclamou de filhos de porteiros entrando nas universidades.

Haddad lembrou que a fala do ministro ocorreu um dia após “desejar a morte prematura dos pobres” - anteriormente, nesta semana, o ministro defendeu a privatização do SUS.

“Guedes quer seus filhos condenados à ignorância. Saúde e educação para poucos, esse é o seu ideal de mundo”, disse o ex-ministro no Twitter, nesta quinta-feira, 29.

“Aos porteiros e seus filhos: vida longa e a porta da universidade aberta”, desejou.

Guedes critica filhos de porteiros em universidades

Sem saber que era gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou que o governo federal deu bolsas em universidades para “todo mundo” por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), segundo o jornal Estado de S.Paulo.

“Guedes disse que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular, ainda que o programa tenha exigências de nota mínima para aprovar o financiamento”, relata o repórter Mateus Vargas.

Para o ministro, o Fies foi um “desastre” que enriqueceu meia dúzia de empresários. As falas de Guedes foram feitas em reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), na terça-feira, 27.

“O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: 'Seu Paulo, eu estou muito preocupado'. O que houve? 'Meu filho passou na universidade privada'. Ué, mas está triste por quê? 'Ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo: parabéns, seu filho tirou...' Aí tinha um espaço para preencher, colocava 'zero'. Seu filho tirou zero. E acaba de se endereçar a nossa escola, estamos muito felizes”, disse Guedes.

