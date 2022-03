"Vagabundo é quem fica passeando de moto e jet ski enquanto o povo está na fila do osso", diz Boulos

Com discurso crítico a Jair Bolsonaro, o pré-candidato a deputado federal cobrou do ex-presidente Lula um novo programa habitacional para seu eventual terceiro governo edit

247 - Pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos esteve nesta sexta-feira (25) em um condomínio construído pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) acompanhado do ex-presidente Lula (PT) e do ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad.

Boulos rebateu ataques feitos por bolsonaristas aos movimentos por moradia. "Temos que dizer em alto e bom som que quem luta por casa, por moradia, não é vagabundo não. Vagabundo é quem ficou 27 anos no Congresso e não fez nada, só rachadinha e esquema de gabinete. Vagabundo é quem fica passeando de moto e jet ski enquanto o povo brasileiro está na fila do osso. Movimento social tem dignidade", disse ele em referência a Jair Bolsonaro (PL).

O pré-candidato à Câmara cobrou que o ex-presidente Lula tenha um novo programa habitacional em seu eventual terceiro governo. "Essas pessoas têm a esperança, como nós do movimento social temos, que a partir de 1 de janeiro do ano que vem, você chegando lá [na Presidência], que a gente reconstrua um programa habitacional para esse país, junto com o povo, com o movimento social. Nós temos que desapropriar imóveis abandonados nas regiões centrais para botar pobre morar no centro sim senhor, porque tem direito de morar perto de onde trabalha, onde tem infraestrutura, onde tem serviço público".

