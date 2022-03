"Para tentar destruir o Lula, a elite destruiu o país", afirma Haddad

Apoie o 247

247 - Ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad esteve nesta sexta-feira (25) em um condomínio construído pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) acompanhado do ex-presidente Lula (PT) e do pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Haddad afirmou que o país foi destruído pela elite brasileira que se incomodou com a ascensão da classe trabalhadora nos governos petistas. "O que nós fizemos foi botar na agenda política do país o óbvio, moradia, um diploma para quem tem garra de estudar, um emprego, um lote para plantar. E isso incomodou essa elite tacanha, que para tentarem destruir o Lula destruíram o país. Só que agora vai ser com o Lula que nós vamos reconstruir o que eles destruíram. Essa é a real que vai acontecer. Eles não mediram as consequências dos atos, de destruir as instituições, a democracia, os programas sociais. Que crime nós cometemos? Abrir a porta de uma universidade para o filho do trabalhador? O pecado do Boulos cometeu foi ocupar uma área improdutiva da cidade perto do emprego para as pessoas poderem ter um teto? O pecado do Lula foi matar a fome de 36 milhões de brasileiros? Então vamos pecar mais uma vez".

"Enquanto tiver um brasileiro sem teto, com fome, sem educação, nós vamos estar na rua pela luta dos direitos sociais nesse país", afirmou o ex-ministro.

