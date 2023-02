(Vídeos) Tarcísio agradece a Lula e declara luto de três dias em SP

De acordo com o governador, cerca de 600 pessoas estão envolvidas para ajudar vítimas afetadas pelas chuvas no litoral paulista edit

247 - O governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta segunda-feira (20) agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava de folga na Bahia, mas viajou para o território paulista.

Pelo menos 36 pessoas morreram e 40 estão desaparecidos por causa das chuvas que atingem o litoral do estado. De acordo com Tarcísio, cerca de 600 pessoas estão envolvidas para ajudar vítimas.

"Queria agradecer a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a sua comitiva de ministros. A gente precisa trabalhar em cooperação", disse o chefe do Executivo paulista a jornalistas.

O governador decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas das chuvas no litoral do estado. "Fica declarado luto oficial no Estado, por 3 (três) dias, em manifestação de profundo pesar pelas vítimas das fortes chuvas que atingiram os Municípios de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba nas últimas horas", afirmou o decreto, de acordo com publicação no Diário Oficial.

