Wadih Damous: 'o 247 foi censurado e isso é inaceitável'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio de Janeiro (OAB-RJ), criticou, nesta quarta-feira (10), a decisão do Youtube de tirar da plataforma vídeos da TV 247 com o argumento de que o canal estimulou "discurso de ódio".

"A censura do YouTube ao 247 é inaceitável. Quer aparentar isenção, já que derrubou publicação de Bolsonaro, mas o que fez foi simplesmente atentar contra a liberdade de expressão", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) fez uma nota para criticar a decisão do Youtube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, também escreveu em rede social uma mensagem de solidariedade ao 247.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A censura do YouTube ao 247 é inaceitável. Quer aparentar isenção, já que derrubou publicação de Bolsonaro, mas o que fez foi simplesmente atentar contra a liberdade de expressão. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.