Bolsonaro apresenta mal estar e sai mais cedo de jantar com empresários no RS

247 - Jair Bolsonaro sentiu mal estar durante jantar com empresários em um restaurante durante a visita à cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira, 9.

Após se sentir mal, Bolsonaro foi levado “rapidamente” para o hotel de trânsito, no 6º Batalhão de Comunicações, segundo o site NB Notícias.

Leio que Bolsonaro sentiu mal estar durante o jantar. Estranhei as falas dele durante o dia, mais desconexas do que o habitual, deixou a impressão da necessidade de um neurologista. A sério. July 10, 2021

Desde quinta-feira, como ficou visível em live durante transmissão nas redes sociais, Bolsonaro apresentou soluço e dificuldades para falar - o que foi demonstrado novamente nesta sexta em conversa com apoiadores em Caxias do Sul (RS).

Bolsonaro com o esôfago em chamas 🔥 de tanto refluxo tweet appreciation. pic.twitter.com/IqmnD118wF July 9, 2021

Carai heleno tô bem não pic.twitter.com/lv3iQnMFLa — tesoureiros (@tesoureiros) July 9, 2021

Neste sábado, 10, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro vai realizar mais uma passeata com motociclistas.

