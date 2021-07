Cozinheiro é preso em Bento Gonçalves por reclamar de ter que cozinhar para Bolsonaro

247 - O cozinheiro Eduardo Lazzari, do Hotel Spa do Vinho, localizado na cidade de Bento Gonçalves (RS), foi preso nessa quinta-feira (8) pela Polícia Federal por reclamar de ter que cozinhar para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era esperado nesta sexta-feira (9) no local.

Segundo o jornalista Ricardo Noblat, colunista do Metrópoles, o cozinheiro do hotel, tão logo soube que cozinharia para Bolsonaro, escreveu nas redes sociais: “Vou ter que cozinhar para este diabo ainda, que raiva”. Por conta do comentário, a presença de Bolsonaro no local foi cancelada.

Bolsonaro está no Rio Grande do Sul para participar, amanhã, de mais uma passeata de motociclistas que defendem sua reeleição. Ele visitou a Vinícola Miolo. Agentes federais investigam autores de comentários nas redes.

Mais tarde, depois de depor e de ser liberado, ele pediu desculpas públicas pela reclamação que fez, saiu das redes sociais, mas já era tarde. Lazzari foi suspenso por três dias.

