Bolsonaro se diverte no Beto Carrero enquanto Bahia está debaixo d'água

247 - De férias no litoral de Santa Catarina, Jair Bolsonaro (PL) resolveu nesta quinta-feira (30) visitar o parque de diversões Beto Carrero World. Enquanto isso, fortes chuvas e enchentes atingem o sul da Bahia, onde já morreram 24 pessoas.

Mesmo diante da tragédia, Bolsonaro se recusa a interromper suas férias e até agora não pôs os pés em território baiano. Também nesta quinta-feira, ele fez uma chamada de vídeo com o ministro da Cidadania, João Roma, para, de longe, conferir a situação local.

Bolsonaro chegou ao parque por volta das 11h e participou de uma apresentação temática chamada Hot Wheels - Epic Show, onde andou de carro.

O descaso do chefe do governo federal tem gerado muitas críticas e já constrangem até mesmo o Palácio do Planalto.

