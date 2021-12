Férias de Bolsonaro durante desastre na Bahia incomoda aliados no Planalto

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro continua em férias no litoral de Santa Catarina enquanto o desastre das enchentes no sul da Bahia segue ceifando vidas. Já foram contabilizadas 24 mortes até a manhã desta quinta-feira (30). Auxiliares e pessoas próximas do Palácio do Planalto admitem desgaste em relação à postura de Bolsonaro, segundo informações do O Globo.

Apesar de reprovarem o comportamento do chefe, afirmam que a distância de Bolsonaro não tem impedido ou prejudicado ações de socorro do governo federal.

De acordo com a reportagem, um ministro e um congressista próximo ao Planalto admitiram que a decisão de Bolsonaro em não cancelar as férias gerou incômodos.

O ministro afirmou que faltou “empatia” a Bolsonaro e que ele próprio ficou dois dias com a roupa do corpo supervisionando as ações da pasta que comanda nas áreas atingidas pelas chuvas no sul da Bahia.

Nos últimos dias, Bolsonaro se dedicou a passear de moto aquática no litoral catarinense, provocando aglomeração mesmo tendo visitado deputado que testou positivo para Covid-19 após o encontro.

