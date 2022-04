Eduardo Leite esconde Aécio Neves em encontro com Paulinho da Força

Apoie o 247

247 - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) se encontrou com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), e tentou esconder a participação do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) na reunião.

"Encontrei há pouco o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, para uma boa conversa sobre o Brasil e a necessária construção de convergências na agenda política do país", escreveu Leite no Twitter, compartilhando uma foto em que somente ele e o parlamentar aparecem. Do outro lado da mesa, no entanto, estava Aécio Neves.

Paulinho da Força, por sua vez, publicou a imagem em que os três aparecem, e declarou: "estive hoje com o meu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador Eduardo Leite. Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via".

Paulinho da Força tem dado sinais de que pode trocar o apoio ao ex-presidente Lula (PT) pelo apoio a Jair Bolsonaro (PL) ou a algum candidato da terceira via.

