Paulinho da Força conversa com Eduardo Leite e Aécio Neves

247 - O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), se encontrou nesta segunda-feira (18) com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), ao lado do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

O encontro expôs a ameaça de desembarque de Paulinho da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A reunião ocorre depois de o presidente do Solidariedade ter se incomodado com as vaias que recebeu durante evento de Lula e Alckmin com sindicalistas em São Paulo, na quinta-feira (14).

Até agora, o Solidariedade vinha demonstrando apoio à candidatura de Lula, inclusive oferecendo legenda a Geraldo Alckmin com a intenção de lançar o ex-governador candidato a vice de Lula. Alckmin se filiou ao PSB e efetivamente se tornou pré-candidato a vice na chapa liderada pelo ex-presidente.

Paulinho publicou uma foto na noite desta segunda com Leite e Aécio no Twitter. "Estive hoje com o meu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador Eduardo Leite (RS). Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via".

