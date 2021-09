Eurasia Group diz que Eduardo Leite pode vencer as prévias nacionais do PSDB

O deputado Aécio Neves está operando nos bastidores do partido em favor do governador gaúcho e contra o governador João Doria. Segundo a Eurasia, as chances de Leite chegar ao segundo turno dependem do desempenho de Bolsonaro até as eleições edit

247 - A consultoria Eurasia Group divulgou nesta quinta-feira (23) para seus clientes um relatório que afirma que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem mais chances para vencer as prévias que irão decidir o candidato do PSDB a presidente nas eleições de 2022.

Além de Eduardo Leite, também disputam as prévias do PSDB o governador de São Paulo, João Doria, o senador Tasso Jereissati e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

"Com a maioria dos capítulos estaduais do PSDB apoiados, Leite parece pronto para ganhar a indicação; enquanto Doria consegue obter a maioria dos votos em São Paulo, um número crescente de membros do partido acha que Leite está em melhor posição para concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem", diz o relatório da Eurásia, publicado em inglês.

Segundo a consultoria, as chances de Eduardo Leite chegar ao segundo turno dependem do desempenho de Jair Bolsonaro até lá. O governador gaúcho conta com o apoio do deputado Aécio Neves, numa ação contra João Doria.

"Um desafiante terceirizado tem apenas 20% de chance de chegar ao segundo turno, mas essa probabilidade pode aumentar em meio a uma perspectiva econômica em deterioração e, particularmente, se houver uma crise de energia mais severa", diz o texto.

Segundo pesquisa do instituto Ipec, divulgada nessa quarta-feira (22), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue líder nas intenções de voto e pode vencer as eleições no primeiro turno.

Leia na íntegra o documento da Eurásia:

