Ex-juiz parcial Moro diz que não roubou eleição de 2018 para Bolsonaro – e vira piada

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-juiz Sérgio Moro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de parcialidade, o mais grave que pode ser cometido por um magistrado, disse, em entrevista, que não interferiu nas eleições de 2018 – e virou piada nas redes sociais. Como se sabe, Moro prendeu sem provas o ex-presidente Lula para permitir a ascensão do governo neofascista de Jair Bolsonaro – de quem o próprio Moro foi ministro. Além disso, segundo o Dieese, Moro destruiu nada menos do que 4,4 milhões de empregos no Brasil , ao quebrar as construtoras nacionais e paralisar os investimentos da Petrobrás. Confira a fala de Moro, que vem sendo apoiado pela Globo, a despeito da destruição provocada pelo ex-juiz parcial e suspeito:

Moro: “Eu ingressei no governo [Bolsonaro] somente após as eleições. Eu não interferi naquele processo eleitoral [de 2018]” 🤷‍♂️ pic.twitter.com/JubQwcc3Rh — Jeff Nascimento (@jnascim) November 18, 2021

PUBLICIDADE