Gleisi: 'Bolsonaro ataca a Petrobrás como se não fosse responsável pelo preço dos combustíveis'

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou o Twitter nesta terça-feira (31) para responder aos ataques de Jair Bolsonaro (PL) contra a Petrobrás. O chefe do governo federal tenta jogar a culpa pelo preço dos combustíveis no Brasil sobre a Petrobrás, sempre ignorando o fato de que é ele o responsável por manter a atual política de preços da companhia, que atrela os combustíveis no Brasil aos valores do mercado internacional.

"Governo avança no desmonte e vai incluir a Petrobrás na lista de privatizações. Enquanto isso, Bolsonaro ataca a estatal como se não fosse o responsável por ela e pela política de preços dos combustíveis. É o desespero. Mas falta pouco, não vai dar tempo de cometer esse absurdo", escreveu a parlamentar, em referência à eleição presidencial em outubro.

O Ministério de Minas e Energia anunciou na noite desta segunda-feira (30) que formalizou ao Ministério da Economia o pedido de inclusão da Petrobrás na carteira do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), visando a privatização da empresa.

Também na segunda-feira, Bolsonaro afirmou que a Petrobrás pode "quebrar o Brasil" se voltar a aumentar o preço do diesel. Novamente ele omitiu ser sua a decisão de estabelecer outra política de preços na companhia.

