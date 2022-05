Governo Bolsonaro dá mais um passo para a privatização da Petrobras

Apoie o 247

247 - O Ministério de Minas e Energia anunciou na noite desta segunda-feira (30) que formalizou ao Ministério da Economia o pedido de inclusão da Petrobras na carteira do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), visando a privatização da empresa, informa a Folha de S.Paulo.

A qualificação da Petrobras ao PPI depende de aval do conselho do programa e seria o primeiro passo de um processo que enfrenta resistências no Congresso e na sociedade.

O ocupante do Palácio do Planalto já declarou sua vontade de privatizar a empresa. A privatização da Petrobras tornou-se uma bandeira do governo Bolsonaro, principalmente após a última troca de comando no Ministério das Minas e Energia. O novo chefe da pasta, o bolsonarista Adolfo Sachsida, anunciou a intenção de privatizar a Petrobras em seu primeiro discurso como novo ministro.

