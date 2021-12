Gleisi celebra filiação de Contarato ao PT: "vamos retomar o Brasil para o povo brasileiro"

"Nossa caminhada tem tudo a ver", afirmou a presidente nacional do PT em mensagem pelo Twitter edit

247 - Após o senador Fabiano Contarato (ES) ter anunciado nesta segunda-feira (13) que irá se filiar ao PT, a presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), publicou no Twitter uma mensagem celebrando a chegada do parlamentar.

"Seja muito bem vindo ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, senador Fabiano Contarato. É uma alegria imensa para nós começarmos a semana com essa notícia da sua decisão de entrar no PT. Nossa caminhada tem tudo a ver, vamos retomar o Brasil para o povo brasileiro!", manifestou Gleisi.

O senador deixou a Rede. À TV 247, ele afirmou que sua decisão foi "pragmática".

