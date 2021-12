Senador Fabiano Contarato anuncia que irá se filiar ao PT

Apoie o 247

247 - Após deixar a Rede, partido pelo qual se elegeu em 2018, o senador Fabiano Contarato (ES) anunciou nesta segunda-feira (13) que se filiará ao PT.

"Após ter recebido e analisado convites de legendas do campo progressista, comunico minha decisão de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), que será efetivada em momento oportuno. Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação", disse o parlamentar.

À TV 247, o senador comentou o motivo pelo qual decidiu trocar de legenda: "não é nada contra a Rede".

Contarato já declarou publicamente sua intenção de disputar o goverdo do Espírito Santo em 2022.

