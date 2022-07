Gleisi rebate dono da Natura, que atacou Lula: “antigo é não combater a fome”

Apoie o 247

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu a declaração do dono da Natura, Pedro Passos, que atacou as propostas do ex-presidente Lula (PT) em entrevista ao Estado de S. Paulo publicada nesta segunda-feira (4).

Passos havia afirmado que as propostas de reformas tributária e administrativa do petista são "superficiais" e reprovou a crítica de Lula à política de preços da Petrobrás. Além disso, declarou apoio à pré-candidata Simone Tebet (MDB), que representa o projeto mal-sucedido da "Ponte para o futuro" de seu correligionário Michel Temer.

Gleisi respondeu ao empresário em seu Twitter: "Pedro Passos, da Natura, que lucrou muito nos governos do PT, diz que Lula traz soluções antigas, que o novo tá na terceira via com Tebet. Esse novo deles é a ponte do Temer, que jogou o país nessa crise e é seguida por Bolsonaro." Vale destacar que Passos se tornou bilionário na era Lula, com a expansão do mercado de consumo e a abertura de capital de sua empresa.

"Lembrar que antigo É NÃO combater a fome e a miséria no país", concluiu a presidente do PT.

