Dono da Natura ataca Lula e defende Simone Tebet

247 – O empresário Pedro Passos, um dos donos da Natura, que se tornou bilionário na era Lula, com a expansão do mercado de consumo e a abertura de capital de sua empresa, atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista a Adriana Fernandes e Ricardo Grinbaum, no Estado de S. Paulo, e declarou apoio à candidata Simone Tebet, que representa a fracassada "ponte para o futuro" do golpista Michel Temer.

“Podemos muito adjetivar o que o governo Bolsonaro tenta fazer: destruir as instituições, a democracia, os regulamentos mínimos da lei eleitoral, uma atitude muito tosca do que o Brasil precisa. Então, não precisa falar de programa de governo Bolsonaro porque a gente vive o programa Bolsonaro. A síntese é um show de horror. Em diversos campos. Ele sempre defendeu a ditadura, torturadores, etc. Não tem surpresa em relação à biografia dele. Há surpresa em relação a algumas coisas que ele disse na campanha e não fez. Seria um horror submeter o Brasil a mais quatro anos de bolsonarismo”, disse ele.

Entretanto, Passos também atacou as propostas do ex-presidente Lula. "A maioria delas já foi vista e não deu certo. Novo regime fiscal. Ou seja, tirar o teto de gastos, mas não define qual é o novo regime, se terá outro. Reformas tributária e administrativa muito superficiais. A agenda de aumento da produtividade da economia não é prioritária. Crítica a preços de combustíveis", aponta, sem reconhecer que o que não deu certo no Brasil foi a agenda implantada por Michel Temer após o golpe de estado de 2016 – e que pode ser mantida por sua candidata Simone Tebet.

