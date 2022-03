Gleisi sobre decisão do STJ: "quando a verdade chega, é uma vitória atrás da outra"

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou Deltan Dallagnol e destacou a importância da decisão do Judiciário brasileiro, que impôs mais uma derrota à antiga Operação Lava Jato.

"Não interessa quanto, o que conta é que Deltan Dallagnol foi CONDENADO por dano moral e vai ter que indenizar @LulaOficial pelo power point midiático e mentiroso. Isso não tem preço! Quando a verdade chega, é uma vitória atrás da outra", escreveu a parlamentar no Twitter.

O STJ determinou que Deltan Dallagnol terá que indenizar em R$ 75 mil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa da apresentação do PowerPoint, imputando crimes sem provas, ao petista em 2016.

O ex-presidente Lula usou as redes sociais para celebrar a decisão do STJ.

Vários internautas, entre políticos e jornalistas, foram ao Twitter criticar Dallagnol e também cobraram autocrítica da imprensa tradicional brasileira.

Com a decisão do STJ, o Judiciário impôs mais uma derrota à Lava Jato. Em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Sérgio Moro nos processos contra Lula.

