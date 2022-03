Dallagnol apanha nas redes após decisão do STJ sobre PowerPoint

Internautas bateram duro no ex-membro da Lava Jato. Outros cobraram autocrítica da imprensa tradicional edit

247 - Internautas foram ao Twitter bater duro em Deltan Dallagnol, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele deverá indenizar em R$ 75 mil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa da apresentação do powerpoint, em 2016.

"Dallagnol terá de indenizar @LulaOficial por ter feito aquele powerpoint vergonhoso e inescrupuloso, e MENTIROSO", escreveu a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

"Vitória da verdade contra o lawfare e a perseguição política!", disse o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC).

"Entrevista nada tinha a ver com a denúncia", afirmou o jornalista Reinaldo Azevedo.

"Cairão um por um!", afirmou a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB-RS).

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que Dallagnol "foi parcial, sequestrou a justiça para fins pessoais e elegeu Bolsonaro".

O jornalista Luis Costa Pinto escreveu: "Deltan Dallagnol, o "mamãe falei" da PGR, o verborrágico procurador evangélico que se cria Deus, condenado no STJ a indenizar Lula pelo powerpoint escroque e canalha em que ele via convicções, e não provas, é meia notícia. Quero escutá-la no JN".

Outro perfil postou: "cadê a autocrítica da grande mídia? VCS deram AMPLA DIVULGAÇÃO daquele Powerpoint sem vergonha do Deltan. Eu quero autocrítica de vcs!".

Dallagnol terá de indenizar @LulaOficial por ter feito aquele powerpoint vergonhoso e inescrupuloso, e MENTIROSO. Que os algozes de Lula e do povo brasileiro sejam penalizados por todo o mal que fizeram ao Brasil e à ele. https://t.co/TbZUYbDQCJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 22, 2022

🚨 URGENTE: Por 4 votos a 1, Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que Deltan Dallagnol terá que indenizar o ex-presidente @LulaOficial em R$ 75 mil em razão da divulgação do famoso PowerPoint da Lava Jato. Vitória da verdade contra o lawfare e a perseguição política! — Pedro Uczai (@uczai) March 22, 2022

Por 4 a 1, STJ decide que Deltan Dallagnol tem de indenizar Lula pela vergonhosa entrevista do PowerPoint. Quase toda a imprensa, à época, se calou sobre o abuso, q apontei de cara. Entrevista nada tinha a ver c/ a denúncia. Logo mais, falamos a respeito em O É da Coisa. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) March 22, 2022

Perdeu, Dallagnol! STJ condenou o farsante a pagar R$ 75 mil para Lula como indenização pela zombaria com o Powerpoint. Por 4 a 1, o entendimento é que Deltan usou de expressão desabonadoras e não técnicas. Foi parcial, sequestrou a justiça para fins pessoais e elegeu Bolsonaro — Ivan Valente (@IvanValente) March 22, 2022

Deltan Dallagnol, o "mamãe falei" da PGR, o verborrágico procurador evangélico que se cria Deus, condenado no STJ a indenizar Lula pelo powerpoint escroque e canalha em que ele via convicções, e não provas, é meia notícia. Quero escutá-la no JN. rerere:https://t.co/zp1xJYqEcc — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) March 22, 2022

Cadê a autocrítica da grande mídia?



VCS deram AMPLA DIVULGAÇÃO daquele Powerpoint sem vergonha do Deltan.



Eu quero autocrítica de vcs! — TromPETISTA 🎺 ⭐ (@Trom_Petista) March 22, 2022

