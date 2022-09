Outdoor bolsonarista com referência à Ku Klux Klan é retirado em Blumenau

A expressão Cuscuz Clan também foi usada por um candidato bolsonarista do Rio Grande do Norte, o General Girão, em uma peça que coloca sua imagem ao lado de Bolsonaro e Michelle edit

247 - Um outdoor bolsonarista de Blumenau, em Santa Catarina, que viralizou nas redes sociais por apresentar uma referência à Ku Klux Klan (organização supremacista dos EUA que defende o extermínio da população negra) era verídico e já foi retirado, de acordo com a Folha de S. Paulo.

A imagem mostrava o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), com os dizeres "nós apoiamos político honesto, e você? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Ao lado, constava uma camisa semelhante à da Seleção Brasileira com a estampa no peito escrita: "Sou da Cuscuz Clan", rodeada por uma ilustração de um milho vestindo o infame capuz da Ku Klux Klan.

A peça foi denunciada pelo escritório do PSOL de SC no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O partido pedia a retirada do outdoor por "propaganda eleitoral irregular e disseminação de preconceito de origem, etnia e raça."

O TRE, então, acatou a denúncia por publicidade irregular e determinou a remoção do outdoor em 16 de setembro, cobrando uma multa de R$ 1.000 por dia que a peça fosse mantida no local. A Lei Eleitoral proíbe propaganda eleitoral em outdoors.

O outdoor, então, foi removido e o dono do imóvel onde a peça estava instalada não retornou o contato da reportagem da Folha.

Vale lembrar que a expressão Cuscuz Clan também foi usada por um candidato bolsonarista do Rio Grande do Norte , o General Girão, em uma peça publicitária que coloca sua imagem ao lado de Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

