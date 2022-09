Candidato General do RN divulga evento com Bolsonaro e Michelle e faz referência à ku klux klan

Apoie o 247

247 - O candidato a deputado federal general Girão pelo Rio Grande do Norte divulgou em suas redes sociais uma imagem de um evento no estado com as presenças de Jair Bolsonaro e Michele, mas um detalhe em especial chamou a atenção dos internautas: sem nenhum pudor, o general fez referência no panfleto à ku klux klan, organização supremacista dos EUA que prega o extermínio da população negra.

Ao invés de dizer diretamente o nome da seita, ele escreveu “cuscuz klan”, como recentemente Bolsonaro se referiu ao grupo.

Veja:

Não é uma montagem. O candidato General Girão promove ação em Natal (RN) com Jair e Michelle Bolsonaro que faz referência ao Ku Klux Klan, movimento terrorista que defende, entre várias pautas reacionárias e extremistas, a supremacia branca, o anticatolicismo e o antissemitismo. pic.twitter.com/ysOneaqPfy — Antonio Tabet (@antoniotabet) September 16, 2022





