'Tratamento civilizado, justo e produtivo', diz Elvino Bohn Gass sobre reunião entre Lula e Alberto Fernández

247 - O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) destacou nesta segunda-feira (23) pelo Twitter a importância do encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernández.

"Argentina é parceiro comercial importante, um país com o qual fazemos fronteira e com quem temos afinidades culturais. Não importa se o governo lá é de esquerda ou de direita, uma boa relação internacional recomenda tratamento civilizado, justo e produtivo com os hermanos", escreveu o parlamentar no Twitter.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que membros dos governos brasileiro e argentino não estão "defendendo moeda única" para os dois países, América do Sul ou América Latina. De acordo com o titular da pasta, está em discussão "uma nova engenharia, que não seja o pagamento em moedas locais, mas que não chegue ao estágio de unificação monetária".

Também na área econômica, o presidente Lula deu sinais de que busca um acordo para ajudar em um projeto de gasoduto argentino e que ligaria o campo de Vaca Muerta, um dos principais do mundo, à divisa com o Rio Grande do Sul.

O ocupante do Planalto brasileiro pediu desculpas aos argentinos pelas dificuldades de relação e agressões feitas pelo governo Jair Bolsonaro contra a Argentina nos últimos anos.

