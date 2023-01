Nésio Fernandes: Mais Médicos será retomado com oferta de vagas para estrangeiros

O secretário nacional de Atenção Primária à Saúde apontou erros de estratégias no programa criado pelo governo Jair Bolsonaro, o Médicos pelo Brasil edit

247 - O novo secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, disse que Mais Médicos será retomado imediatamente. O programaDe acordo com o dirigente, as vagas pelas quais brasileiros não se interessarem deverão ser oferecidas para profissionais estrangeiros. O secretário disse que o programa criado pelo governo Jair Bolsonaro (PL), o Médicos pelo Brasil, colocou profissionais nos lugares em que o Mais Médicos colocava.

Ele afirma que mais de 300 cidades não têm médicos há mais de um ano e mais de 800 não conseguem fixar profissionais por mais de uma semana. As declarações do secretário foram publicadas pela coluna Painel.

"Existe um vazio assistencial e será superado", afirmou. "Até hoje, grande parte das vagas dos médicos cubanos que deixaram o Brasil por uma crise diplomática não foram preenchidas", continuou.

"A agenda de retomar o Mais Médicos é imediata. Queremos colocar médicos em todos os municípios brasileiros em um curto período de tempo", acrescentou.

