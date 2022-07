Análise de redes: Anitta ‘fura bolha’ e cria engajamento até de bolsonaristas

Apoio a Lula fez com que “grande parte do bolsonarismo, incluindo o próprio presidente”, divulgasse a cantora. “Caíram como um patinho”, ironizou Anitta edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma análise do engajamento provocado pelo apoio de Anitta ao ex-presidente Lula nas redes sociais revela que a cantora “furou a bolha” e teve seus perfis divulgados até pelo bolsonarismo - movimento contrário ao que ela destrinchou em abril , quando anunciou que não citaria mais o nome do ‘fulaninho’, como ela se refere a Jair Bolsonaro, e convocou artistas a fazerem o mesmo, justamente para não estimular esse engajamento, que acaba sendo favorável à extrema direita.

“Caíram como um patinho”, ironizou desta vez Anitta, ao observar que, depois de declarar seu voto a Lula no primeiro turno, quem trabalhou para engajar o nome da cantora, além dos apoiadores do ex-presidente, foram os adversários políticos.

>>> Com apoio de Anitta, número de seguidores de astros que apoiam Lula salta para 330 milhões, mais do que o dobro de Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O perfil “nóseconexões” no Twitter , que se define como “Projeto de pesquisas políticas, sociais e econômicas nas redes sociais para fins jornalísticos e artísticos de interesse público”, publicou neste domingo (17) uma análise desse engajamento: “Ela gera um buzz ‘contraditório’ a princípio e inverte a lógica dos sinais. Fazendo com que grande parte do bolsonarismo, incluindo o próprio presidente, divulguem ela. Com isso muitas pessoas fora da bolha PTista vão atrás das redes sociais dela para entender o que está acontecendo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste sábado, Bolsonaro aplaudiu um tuíte em que Anitta desautorizou candidatos do PT a usarem sua imagem , dizendo ter declarado voto apenas em Lula, mas reforçando que não é petista. Ao postar o aplauso, Bolsonaro foi obrigado a compartilhar a postagem da cantora. Resultado: um número de comentários e retuítes maior na postagem do presidente do que no da própria artista.

“Existe um movimento um tanto conturbado dentro da base PTista/Progressista? Sim. Mas esses já estão ‘ganhos’. Esse buzz ‘fura a bolha’, querendo você ou não”, diz outro trecho da análise publicada pelo perfil. “Existe o antiPTismo, mas todas as pesquisas demonstram que o ANTIBOLSONARISMO é muito maior. É importante entender que Bolsonaro só fala pra sua bolha. E a percepção da opinião pública está muito desfavorável para o presidente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Anitta sugere a artistas citar o nome de Bolsonaro “o menos possível”: “eu trocaria o ‘fora fulaninho’ para ‘muda Brasil’

Na última semana, Bolsonaro admitiu o poder de influência da cantora ao falar com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. Em mensagem direcionada aos “jovens da Anitta”, Bolsonaro criou uma narrativa falsa contra Lula, sinalizando seu incômodo com o apoio da artista ao petista.

URGENTE!



Bolsonaro diz que Paulo Guedes pode perder seu emprego para a Anitta. 😂 pic.twitter.com/irUoJV1sSd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 14, 2022

Confira abaixo a sequência de tuítes com a íntegra da análise:

Presença de @Anitta, @LulaOficial e o @ptbrasil !



Insônia em pleno sábado tem disso!

Interessante acompanhar os debates dos spaces e nos tweets durante acontecimentos como o de hoje.

Mil teorias, mil posicionamentos... mas o que podemos falar em cima dos dados?!

Segue o fio! pic.twitter.com/NEhBoXlrkd — nóseconexões (@noseconexoes) July 17, 2022

"Ahhh, mas ela falou que não é PT!"

Alguém que postou uma foto com a estrela do PT e com o nome de Lula perto do seu rosto, realmente pode não ser PTista, mas o importante é que ela ESTÁ PTista. E isso foi impulsionado e MUITO não só no twitter como em outros ambientes digitais. — nóseconexões (@noseconexoes) July 17, 2022

E sabe com o que vão se deparar?

Com isso...https://t.co/CKF9zsR9Md — nóseconexões (@noseconexoes) July 17, 2022

E não estou falando isso do nada. É só olhar o post mais compartilhados e mais curtidos da leitura.

Simples assim.

Existe um movimento um tanto conturbado dentro da base PTista/Progressista? Sim. Mas esses já estão "ganhos".

Esse buzz "fura a bolha", querendo você ou não. pic.twitter.com/PdVSow2wQS — nóseconexões (@noseconexoes) July 17, 2022

"Ahhhhh mas gerou pauta pro bolsonarismo!"

Olhem os dados do post dele e comparem com o Lulapalooza!

Estamos falando de uma disputa de narrativas entre uma cantora e um presidente da republica, entende?

Quem foi parar nos TT? Ela? ou Ele?

"Vai malandra!" pic.twitter.com/IwxYDmATQD — nóseconexões (@noseconexoes) July 17, 2022

Poderia ter se comunicado melhor?!

Muitos disseram que sim! Tenho lá minhas dúvidas!



Ps.:

Entendo a ideia da necessidade de um congresso e de governos estaduais progressistas.

Mas isso são cenas dos próximos capítu... ops... quer dizer... posts!

E se preparem, está só começando! pic.twitter.com/yP5kdQerml — nóseconexões (@noseconexoes) July 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE