Anitta sugere a artistas citar o nome de Bolsonaro “o menos possível”: “eu trocaria o ‘fora fulaninho’ para ‘muda Brasil’

247 - Jair Bolsonaro “concordou” com uma mensagem de Anitta no Twitter neste sábado (16) - de que as cores e o símbolo da bandeira são de todos os brasileiros e não devem ser apropriados, numa clara referência aos bolsonaristas - e o gesto rendeu novas respostas e até um bloqueio por parte da cantora.

“Meti logo um block pra esses adms dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet”, publicou Anitta. Ela ganhou apoio de uma seguidora: “Ainda bem que tu percebeu isso... o cara contratou uma equipe pra ‘converter’ o povo jovem, pra tentar mostrar ser um presida engraçado descolado. Passo mal”. Anitta concluiu o diálogo com um “siim”.

Em resposta a outro seguidor, que sugeriu que ela colocasse em seu próximo show Coachella, nos Estados Unidos, “foto do Bolsonaro bem assassino”, ela respondeu com o seguinte texto:

“É que a estratégia deles agora mudou. Eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada pra justamente passar essa imagem dele. 😴 fazer o público esquecer as merdas com piadas e memes da Internet que faça o jovem achar que ele é um cara maneirão, boa praça. Então nesse momento qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser revertida em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Assim o artista vira o chato mimizento e ele o cara bacana que leva tudo numa boa. As pessoas acabam esquecendo o que realmente importa, que é a forma como o país está caminhando pra votar pela identificação de fã que você tem pela pessoa. Aquela sensação de: queria ser amigo dele... logo, você votaria no seu amigo gente boa. E por aí vai a estratégia. Já passa a ser mídia boa quando você cita o nome dele, não faz diferença se você citou de forma negativa ou positiva. Pq quando mais você cita de forma negativa, mais mídia ele alcança e usa essa mídia pra destinar ao que ele quer. Já usei essa estratégia algumas vezes por isso sei bem o que tá rolando rs. Comecei a perceber quando eles começaram a usar as músicas dos artistas que odeiam ele no fundo dos seus stories sobre o governo. Agora a estratégia do lado oposto precisa ser citar o nome dele o menos possível. Eu trocaria o "slogan" "fora fulaninho" para "muda brasil" ou algo que desvincule completamente a narrativa do nome dele. Pois isso no momento só vai dar mais mídia e consequentemente mais força. Vocês não me verão falando "fora fulaninho" até as eleições acabarem. E sugiro a quem for contra ele fazer o mesmo”.

Confira algumas postagens:

Maluco se eu sou a @anitta, no show da semana que vem no Coachella eu meto uma foto do Bolsonaro bem assassino aquelas montagem de Hitler só pra irritar o Véio bosteiro pic.twitter.com/yu6cYn9GFk — Dudu (@Dudu) April 16, 2022

então nesse momento qualquer manifestaçao contra ele por meio dos artistas vai ser revertido em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Assim o artista vira o chato mimizento e ele o cara bacana que leva tudo numa boa. As pessoas acabam esquecendo o que realmente importa + — Anitta (@Anitta) April 16, 2022

