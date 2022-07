Anitta desautoriza candidatos do PT a usar sua imagem. “Sei que não é petista”, diz Lula

Ex-presidente e cantora interagiram no Twitter neste sábado (16), quando a cantora mandou recado a candidatos do PT e ao partido: “Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista” edit

247 - Após declarar seu voto no ex-presidente Lula nestas eleições na última semana, Anitta mandou um recado neste sábado (16) aos candidatos do PT e ao partido. “Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos”, postou a cantora no Twitter.

A mensagem foi aplaudida por Bolsonaro na rede social e recebeu uma resposta do ex-presidente Lula: “Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz”.

A cantora fez ainda uma réplica, brincando com os nomes dos personagens da saga Harry Potter: “Então vamo que vamo, Dumboldore... defendendo a sonserina pela democracia, gente. Pois achei tudo”.

Em outras publicações, Anitta explica sua escolha por Lula, mas não no PT: “Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer voldemort nessas eleições. Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula”.

“E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com o propósito de não termos novamente voldemort na presidência. Que isso fique bem claro. Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições”, escreveu ainda.

“Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição. NÃO USEM MEU NOME e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês por que quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar a vontade q eu ñ sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o q eu quero a hora q eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados etc, e tirar minhas próprias conclusões”, concluiu a cantora.

Alguns internautas ressaltaram, mencionando o perfil da cantora, a importância de também se eleger parlamentares comprometidos com a democracia e que não sejam bolsonaristas.

@Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz. — Lula (@LulaOficial) July 17, 2022

