Após agressão de Bolsonaro a youtuber, internet não perdoa e faz o 'funk da tchutchuca do Centrão' (áudio)

247 - Quem perdoa é Deus, a internet julga, faz memes e funk. E nós vamos provar. Logo após a divulgação de um vídeo em que Jair Bolsonaro aparece agredindo o youtuber Wilker Leão, nesta quinta-feira (18) em frente ao Palácio da Alvorada, ao se irritar com as perguntas do influenciador, surgiu o novo hit da eleição: o 'funk da tchutchuca do Centrão'.

“Tchutchuca do Centrão, ela rouba seu Iphone e também a eleição”, diz a música.

A expressão foi usada por Leão, que ficou irritado após Bolsonaro tentar agarrá-lo, puxar sua camisa e tentar tomar à força o celular que ele carregava. Além de “tchutchuca do Centrão”,o influenciador xingou o Bolsonaro de “vagabundo”, “safado” e “covarde”.

Ouça:

Confira o teaser do clipe oficial TCHUTCHUCA DO CENTRÃO feito pelo @oprimeirocafe e com lançamento em breve no @FarofeirosCast https://t.co/EfCDuBIbBC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 18, 2022

