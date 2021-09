Polícia Civil investiga Nego do Borel por suspeita de estupro na Fazenda

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o cantor Nego do Borel, de 29 anos, por suspeita de ter cometido estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello, de 32 anos, na madrugada deste sábado (25), durante o reality show 'A Fazenda 13', da TV Record.

Segundo reportagem do G1 , a investigação vai analisar vídeos do reality e interrogar Nego do Borel. A assessoria de Dayane confirmou a informação de que o boletim de ocorrência foi registrado para investigar estupro e a assessoria de imprensa do cantor informou que vai “provar mais uma vez toda a sua inocência”.

O episódio aconteceu na madrugada deste sábado, quando a modelo Dayane Mello, visivelmente bêbada, foi se deitar na cama onde estava Nego do Borel.

PUBLICIDADE

A cena provocou preocupação de outros participantes. MC Gui, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco, por exemplo, alertaram o cantor para não agir sem a modelo estar consciente para "não dar problema". MC Gui perguntou se a modelo tinha certeza se queria ficar ali.

Pela manhã, começaram a circulam vídeos nas redes sociais que mostram o artista forçando uma relação sexual com Dayane. Na tarde deste sábado, foram encontradas duas camisinhas na cama onde os dois estavam.

PUBLICIDADE

Os internautas cobraram fortemente a expulsão do participante, até que a Record tomou a decisão de tirá-lo do programa . No entanto, as críticas agora são contra a edição do programa , que direciona para inocentar o cantor e provocar superexposição da vítima, sem ainda prestar atendimento adequado a ela.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE