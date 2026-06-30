Brasil tenta superar tabu histórico contra a Noruega; confira o retrospecto
Seleção brasileira nunca venceu os noruegueses em quatro jogos, com dois empates e duas derrotas no retrospecto
247 - A Noruega é uma das poucas seleções que ainda sustentam invencibilidade diante do Brasil no futebol masculino. Em quatro confrontos disputados até aqui, a seleção brasileira nunca venceu os noruegueses: foram dois empates e duas derrotas, um retrospecto raro na história da equipe pentacampeã mundial.
Os empates ocorreram em amistosos disputados em 1988 e 2006, ambos pelo placar de 1 a 1. Já as derrotas brasileiras vieram em momentos distintos: a primeira em amistoso de 1997, quando a Noruega venceu por 4 a 2, e a segunda na Copa do Mundo de 1998, por 2 a 1.
O duelo mais lembrado entre as duas seleções aconteceu no Mundial da França. Na fase de grupos, o Brasil saiu na frente com gol de Bebeto, mas a Noruega reagiu e virou o placar com gols de Flo e Rekdal. O resultado confirmou a força da equipe europeia naquele grupo e manteve o incômodo tabu para a seleção brasileira.
Apesar da derrota, Brasil e Noruega avançaram ao mata-mata da Copa de 1998, deixando Escócia e Marrocos para trás no Grupo A. A seleção brasileira seguiria até a final daquele torneio, enquanto os noruegueses também garantiram presença nas oitavas de final.
O último encontro entre Brasil e Noruega ocorreu em 2006, em amistoso que terminou empatado por 1 a 1. Desde então, as duas seleções não voltaram a se enfrentar, mantendo um retrospecto de vantagem norueguesa: oito gols marcados contra cinco sofridos em quatro partidas.