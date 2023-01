Brasil aceita indicado a embaixador da Venezuela em Brasília

Manuel Vicente Vadell Aquino será o novo embaixador da Venezuela no Brasil edit

247 - O governo brasileiro concedeu nesta segunda-feira (23) o agrément a Manuel Vicente Vadell Aquino, indicado por Caracas ao cargo de embaixador da Venezuela em Brasília, à medida que os dois países normalizam suas relações diplomáticas após o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro.

Segundo comunicado divulgado pelo MRE brasileiro, o anúncio foi realizado por ocasião de reunião mantida pelo chanceler Mauro Vieira com seu homólogo venezuelano, Yvan Gil, nesta segunda em Buenos Aires, capital da Argentina.

Vadell, que em 2015 foi designado cônsul-geral da Venezuela em São Paulo, foi anunciado pelo presidente Nicolás Maduro ainda em dezembro, após a diplomação de Lula. Em setembro de 2020, ele foi declarado “persona non grata” pelo governo Bolsonar, mas permaneceu no Brasil, já que a designação não se converte automaticamente em expulsão do país.

