'Brasil e Celac têm que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho', diz Lula

247 - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falando durante coletiva de imprensa ao lado de seu homólogo argentino, Alberto Fernández, defendeu que a Celac trate Venezuela e Cuba com “muito carinho” e ajude a resolver os problemas desses países. Lula está em Buenos Aires, onde a cúpula do grupo de países latino-americanos e caribenhos ocorrerá, na terça-feira (24).

Ao alfinetar a Rússia dizendo ser contra a “ocupação territorial” da Ucrânia, o presidente Lula disse, “da mesma forma”, ser contrário “à ingerência no processo da Venezuela”, em uma crítica velada aos Estados Unidos.

“Para resolver o problema da Venezuela, vamos resolver com diálogo, e não com bloqueio. Vamos resolver com diálogo, e não com ameaça de ocupação, ofensas pessoais”, disse Lula, antes de defender o processo de restabelecimento de relações diplomáticas entre Brasília e Caracas.

“Toda vez que se deve fazer alguma crítica a algum companheiro, ao invés de criticar, prefiro dar um conselho”, disse o presidente do Brasil. “A Venezuela vai voltar a ser tratada normalmente, como todos os países querem ser tratados”, assegurou.

“O que quero para o Brasil eu quero para a Venezuela, respeito à minha soberania e à autodeterminação do meu povo”, declarou.

Em relação a Cuba, o mandatário afirmou desejar que Cuba volte a um “processo de normalidade”. Também defendeu o fim do bloqueio estadunidense, “que já dura mais de 60 anos sem nenhuma necessidade”.

“Os cubanos não querem copiar o modelo do Brasil, não querem copiar o modelo americano, querem fazer o modelo deles. E quem tem a ver com isso?”, questionou Lula. “O Brasil e os países da Celac têm que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho”.

