Venezuela explica ausência de Maduro na Celac: direita preparou um "show" para atacar o presidente e prejudicar o evento

Apoie o 247

ICL

247 - O Governo da Venezuela envia seu chanceler, Yván Gil, para representar o país 7ª Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que se realiza nesta terça-feira (24), em Buenos Aires, Argentina.

O Governo denunciou um plano elaborado pela direita neofascista para realizar uma série de ataques contra a delegação chefiada pelo presidente Maduro, razão pela qual este desistiu de comparecer e designar Yván Gil para representar a República Bolivariana da Venezuela.

Segundo comunicado oficial, o objetivo da direita "fazer um show deplorável, a fim de perturbar os efeitos positivos de um evento regional tão importante, e assim contribuir para a campanha de descrédito —já sem sucesso— que vem sendo lançada contra nosso país desde o império americano."

O texto afirma que o chanceler tem instruções para levar "a voz do povo da Venezuela à mais alta instância da Celac, bem como realizar as interações necessárias que ocorrerão entre as 33 delegações presentes nesta reunião, em todos os níveis ."

O Governo destacou a importância histórica e estratégica da realização da 7ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

“Como Estado fundador, colocamo-nos na linha da frente para garantir o sucesso do nosso principal mecanismo de união e integração regional a favor dos nossos povos”, explicou.

Da mesma forma, o Governo da Venezuela agradeceu ao Presidente da Argentina, Alberto Fernández, o cordial convite e sua firme posição para garantir o sucesso desta reunião.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.