Brasil 247: dez anos de luta democrática

Dez anos atrás, quando decidi criar o site de notícias Brasil 247 , hoje o principal veículo de mídia independente, progressista e democrático do Brasil, vivíamos num país completamente diferente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até hoje primeiro e único representante das classes populares a ocupar a presidência da República, estava prestes a completar seu segundo mandato com 87% de aprovação popular. A despeito de eventuais erros cometidos, pela primeira vez na História, o Brasil combinava crescimento econômico, redução das desigualdades sociais, eliminação da pobreza, respeito internacional e plena vigência das liberdades democráticas. Éramos exemplo para o mundo.

“Nunca fomos tão felizes”, dizia uma revista semanal. “O Brasil decola”, estampava uma publicação internacional em sua capa. A então ministra Dilma Rousseff também estava prestes a se tornar a primeira mulher do Brasil a exercer a presidência da República, o que fez com total dedicação e integridade.

Era um momento de confiança. Um momento de esperança. E de quase certeza de que o Brasil finalmente realizaria a sua vocação de se tornar uma potência no concerto das nações. A realização deste projeto coletivo seria fruto de uma democracia que, apesar de suas imperfeições, produziu uma Constituição cidadã, fruto da soberania popular, que garantiu aos brasileiros e brasileiras direitos civis, econômicos e sociais. Quando o povo brasileiro pôde escolher livremente o seu destino, o País encontrou o caminho do desenvolvimento com justiça social.

Foi nesse ambiente que a primeira notícia publicada pelo Brasil 247 veio a público, no dia 13 de março de 2011, a data que consideramos ser a do nosso aniversário de nascimento, do nosso marco zero. Dias atrás, conversando com o amigo Celso Amorim, maior embaixador da história do Brasil, ele me lembrou da coincidência histórica. Foi também neste dia, em 1964, que o ex-presidente João Goulart participou do famoso comício da Central do Brasil, em que prometeu as suas reformas de base. Reformas que poderiam ter transformado o Brasil há várias décadas num País de classe média, mas que foram usadas como pretexto para o golpe militar que aconteceria poucos dias depois.

A história se repetiria em 2016, quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi derrubada com o pretexto ridículo das “pedaladas fiscais”. Novamente, desta vez de forma farsesca, as forças retrógradas do País jogavam por terra o projeto progressista de um país democrático, soberano, justo e próspero.

Na inauguração do Brasil 247, naquele 13 de março de 2011, eu não imaginava que a democracia brasileira fosse tão frágil. Eu, que cresci e formei minha consciência política durante um período de plenas liberdades, até hoje tenho dificuldades em olhar para trás e ver que o Brasil conseguiu despedaçar seu bem mais precioso: a sua própria democracia. O pacto democrático instituído pela Constituição de 1988 caiu como um precário castelo de cartas.

Antes que isso acontecesse, porém, o Brasil 247 foi sendo construído, tijolo a tijolo, até formar uma das melhores equipes de jornalistas do Brasil , o melhor conselho editorial de toda a mídia brasileira e reunir grandes nomes do jornalismo no coletivo dos Jornalistas pela Democracia .

Agora, estamos completando dez anos de vida. Não foi fácil chegar até aqui, mas, ao olhar para trás, temos muito orgulho do que foi construído, assim como a consciência do que falta fazer. Com muita dedicação e entrega, vencemos a “disputa de narrativas” sobre o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e sobre o golpe preventivo de 2018, com a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, qualquer pessoa com honestidade intelectual sabe que Dilma foi vítima de um golpe e que Lula foi alvo de perseguição judicial para que não disputasse uma eleição presidencial que venceria com facilidade. Vencemos a imprensa corporativa e continuaremos a vencê-la porque, ao contrário do “jornalismo profissional”, temos compromisso com a verdade histórica e com a defesa do interesse público. Somos profissionais da informação verídica.

Ao longo dessa década, estivemos sempre do lado certo da História: a democracia. E pudemos fazer isso graças à nossa independência. Ao contrário da mídia corporativa, não temos o “rabo preso com ninguém”. Nosso trabalho não é comprado pelo grande capital. Dependemos basicamente de vocês, leitores do Brasil 247 e telespectadores da TV 247.

Com o apoio de vocês, nosso objetivo é construir uma empresa de comunicação progressista e democrática, totalmente financiada por seus próprios assinantes. Assinantes que têm uma visão solidária do mundo, e não egoísta. Quando decidimos pedir assinaturas, só o fizemos após conhecer o modelo de assinaturas solidárias, em que quem pode contribuir o faz para que nosso conteúdo seja aberto para quem não pode contribuir. Na nossa visão de mundo, a informação é um direito de todos, e não uma mercadoria ou um privilégio.

Todos os nossos assinantes poderão fazer parte da Frente 247 , nosso canal de discussões no Discord. Nesta rede, os assinantes poderão interagir diretamente conosco ou entre si. E a partir de agora praticamente todos os nossos leitores no Brasil 247 ou telespectadores na TV 247 terão condições econômicas de ser também nossos assinantes. Explico: acabamos de desenvolver um sistema de assinaturas por Pix , em que o leitor/telespectador poderá ser nosso assinante a partir de qualquer valor. Basta inserir o dia em que gostaria de ser lembrado de fazer o pagamento da assinatura para que a cada mês nós enviemos lembretes em sua caixa de correio eletrônico. Qualquer valor importa e faz diferença para a construção de uma mídia comprometida com a democracia e os direitos humanos.

Caso você deseje fazer parte da Frente 247 , pode escolher assinar por Pix , por cartão de crédito por meio da plataforma Vindi , por Paypal , ou usando plataformas de financiamento coletivo como Vakinha , Catarse , Apoia-se ou Patreon , além da possibilidade de ser membro no YouTube ou de pedir boleto bancário, enviando mensagem para o email [email protected] .

Somos muito gratos a todas as pessoas que hoje nos apoiam. Mas agora é hora de multiplicar a nossa base de assinantes para consolidar o Brasil 247 e a TV 247 e seguir na luta por uma democracia plena no Brasil e pelo resgate da nossa soberania. Muito obrigado!

Leonardo Attuch é editor do Brasil 247 e da TV 247





