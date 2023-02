Carnaval como Maria Mulambo

Apoie o 247

O racismo religioso é a discriminação ou preconceito baseado na religião de uma pessoa. Isso pode incluir a crença de que uma determinada religião é superior a outra, a negação de oportunidades com base na religião, a violência motivada pela religião, e outros comportamentos intolerantes.

O racismo religioso é uma forma de intolerância que pode ser prejudicial e desumanizante para as pessoas que são alvo dessa discriminação. Ele pode causar danos psicológicos, emocionais e sociais, além de limitar o acesso das pessoas a oportunidades e recursos.

É importante reconhecer o racismo religioso e trabalhar para combatê-lo. Isso inclui educar as pessoas sobre as diferenças religiosas, promover a compreensão, e criar leis e políticas que protejam as pessoas da discriminação com base em sua religião.

Os desfiles das escolas de samba de Niterói ocorrem nos dias 24 e 25 de fevereiro no caminho Niemeyer a partir das 19h00, com entrada franca, onde estarão 23 agremiações divididas em três grupos. Nosso desfile e não é só um desfile de escola de samba, é o manifesto, um grito de basta - pontuou Durval

Há um ano, quando defendia no plenário da Câmara o projeto de lei (PL) que instituiria no calendário oficial da cidade o dia de Maria Mulambo, uma das entidades mais conhecidos do religiões de matriz africana, a vereadora Benny Briolly (do PSOL) não fazia ideia de que receberia um convite para ser destaque da escola de samba Acadêmicos do Sabiá, da vila Ipiranga, no Fonseca, justamente representando esse esú catiço.

O PL não foi aprovado e Benny sofreu ataques de alguns de seus colegas parlamentares em rasão da intolerância religiosa devido a proposta. Agora, ela destaca "é a volta por cima!"

O recado é que apesar de todas as gerações de ontem e hoje, do apagamento sistemático, o axé segue organizado e pronto para resistir. Nosso povo continua ocupando os espaços de decisões e poder a fim de fazermos valer a nossa humanidade em todos os lugares e âmbitos desse país.

E sigo muito ansiosa para estrear na avenida com toda alegria e confiante de que o município berço de Ismael Silva, um dos fundadores da primeira escola de samba do Brasil, desfrutará ao máximo dessa festa que também é nossa, afirma

Com enredo resistir para existir: África, a raça que amordaça não calou!“ direto das mãos dos carnavalescos Daniel Durval e Tom Barros, o convite não poderia ser feito a outra pessoa e eles não tiveram dúvidas em fazê-lo a vereadora.

O foco do enredo e resistir e a luta do negro ontem, hoje e sempre. O negro que ontem era morto pela chibata, hoje continua morrendo por bala de fuzil e dentro de sua casa, dos seus veiculos e ao lado de suas famílias. A intolerância religiosa será a abordagem para exaltaremos os negros que não estão nos livros de história e toda contribuição que eles deram as comunidades, a cultura e os costumes do nosso país.

Quando começamos a construir o enredo meu irmão falou: “Dan, por que não convidamos a Benny?“ A causa e a luta dela tem tudo a ver com nosso samba enredo. Depois disso, logo fui buscar o perfil dela nas redes sociais. Afinal, uma mulher, preta, travesti, periférica e de religião afro. Em qualquer lugar do nosso desfile cabe a Benny.

Maria Mulambo é uma entidade espiritual da Umbanda, uma religião brasileira que tem raízes africanas, indígenas e europeias. Na Umbanda, Maria Mulambo é geralmente associada à figura de uma mulher negra, sensual e poderosa, com uma forte presença espiritual.

Maria Mulambo é considerada uma "Pombagira", que é uma entidade da Umbanda associada à energia feminina, ao amor, à sensualidade, à fertilidade e ao sucesso. Ela é conhecida por ser uma guia espiritual que ajuda as pessoas a superar dificuldades e obstáculos em suas vidas, bem como para lidar com questões amorosas e sexuais.

Embora a figura de Maria Mulambo seja frequentemente associada à sensualidade e à sexualidade, ela também é vista como uma entidade protetora e poderosa, que pode ajudar as pessoas em diversos aspectos de suas vidas. É importante ressaltar que a Umbanda, assim como outras religiões afro-brasileiras, é frequentemente alvo de preconceito e discriminação, por isso é importante abordar essas entidades com respeito e compreensão.

