Não dá mais para esperar: fora Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os milicos!

O cientista Miguel Nicolelis publicou um tuíte simplesmente assustador no dia 2 de abril de 2021. Diz o texto que “em março 2021 Brasil pode ter tido mais mortes do que nascimentos! Algo inimaginável pode estar acontecendo sem que ngn se de conta: uma contração da população brasileira devido ao total desastre de manejo da pandemia pelo governo federal. Se isso ñ assusta vc, nada irá!”

Uma sociedade onde a quantidade de mortes supera o número de nascimentos é uma sociedade fadada a desaparecer. Não estou afirmando que chegaremos a isso, é claro. Seria o cúmulo do absurdo e da pasmaceira social, mas este é um alerta claro sobre a política genocida dos neoliberais no Brasil.

Os neoliberais, e não apenas Jair Bolsonaro, são culpados pelas práticas genocidas no Brasil e no mundo. Desde o início de 2020 nós assistimos a governos neoliberais e de extrema direita desdenhando da pandemia para poder implementar políticas e reformas sociais e trabalhistas contra trabalhadores e trabalhadoras. O negacionismo fez parte das ações de vários governos, apesar dos alertas emitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela comunidade científica no mundo inteiro.

Fartamente divulgada pela mídia e pelas redes sociais foram as posturas negacionistas de Donald Trump e Boris Johnson, zombando dos riscos da pandemia. No dia 27 de fevereiro de 2020, o prefeito de Milão, na Itália, deu início à campanha #milanononsiferma (Milão não para) com uma campanha publicitária mostrando a cidade com suas atividades econômicas funcionando normalmente e pessoas sorridentes. Arrependeu-se em seguida, depois que o número de mortos pela covid-19 aumentou barbaramente.O caso brasileiro é mais grave porque esse tipo de política negacionista e genocida no mundo, se não foi inteiramente abandonada, foi substituída por uma outra que mistura distanciamento social e algum lockdown, que minimizaram ou controlaram a expansão da pandemia. No Brasil, apesar dos mais de 3 mil mortos diários, os genocidas continuam com suas práticas de extermínio em massa. Nosso país parece um grande campo de concentração nazista. A título de comparação, o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau no auge de seu funcionamento exterminou 10 mil prisioneiros por dia. Bolsonaro e seu Einsatzgruppen (“força-tarefa” de extermínio de judeus criada por Heinrich Himmler) estão muito próximos de alcançar 4 mil mortes diárias sem precisar construir e manter estruturas empresarias caras, o que deixaria Adolf Hitler e seus asseclas com uma pontinha de inveja (em minha última coluna defendi a criação de um tribunal especial contra crimes de genocídio ).

O ônus dessa política genocida recai somente sobre Jair Bolsonaro, mas não podemos nos esquecer que Paulo Guedes desde o começo da pandemia resiste a alocar verbas que permitiriam a adoção do distanciamento social, a compra de vacinas e a adoção de outras medidas eficazes contra a covid-19. Sempre ao lado de Bolsonaro, os militares também se omitiram em assumir uma postura clara em favor desse tipo de medidas. Mais do que cúmplices, Bolsonaro, Guedes e os militares são todos corresponsáveis pelo extermínio do povo brasileiro.

Bolsonaro tentou dar um golpe no dia 31 de março. Agitou as polícias estaduais, mandou o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) tentar passar com urgência a votação do projeto de lei que transferia o controle das polícias estaduais para o executivo federal, cobrou fidelidade dos comandantes das três forças armadas e agitou seus eleitores para ocuparem as ruas e comemorarem o golpe de 1964. Sua tentativa foi um grande fiasco e ele está temporariamente enfraquecido. Tempo é tudo o que ele quer para tentar recompor suas forças, mas o tempo pode ser ruim para ele também, já que vem perdendo apoio diariamente. Por enquanto, a conjuntura lhe é desfavorável, mas ela é dinâmica e pode ser que mude e passe a lhe favorecer. O melhor quadro para o país é Bolsonaro fora do Palácio do Planalto.

O impeachment de Bolsonaro vem ganhando mais sustentação a cada dia. Alguns analistas de esquerda defendem que esta seria a melhor saída para a direita, tirar Bolsonaro e colocar o vice-presidente Hamilton Mourão em seu lugar. Esta solução não mudaria o quadro de fundo que são as políticas neoliberais. Bolsonaro é um problema mais premente porque sua personalidade tosca deseja dar um golpe de Estado e sua gestão temerária prejudica a imagem do país e os negócios da burguesia neocolonial. Se ele for substituído por Mourão, a direita neoliberal buscará realizar em menos de dois anos todo os projetos que a ausência de “amadurecimento intelectual” de Bolsonaro (forma sofisticada que o ex-porta-voz do governo, general Rêgo Barros, encontrou para chamar Bolsonaro de néscio) impediu de serem implementados. A tendência é que quanto mais estas políticas avancem, mais a pobreza, a fome e a exclusão social aumentem, gerando um quadro político perigoso para as eleições de 2022. A falta de perspectivas de melhora pode levar o eleitorado a pender para a esquerda e dar ao candidato progressista uma vitória esmagadora tanto quanto pode resultar no voto na extrema direita, como ocorreu na Itália e na Alemanha, nos anos 1920 e 1930, e no próprio Brasil, nas últimas duas eleições. O aprofundamento da crise favorecerá a corrente política que melhor se comunicar com os trabalhadores e trabalhadoras, de agora até as eleições de 2022.

A direita neoliberal está tão perdida quanto Bolsonaro. Ainda não achou seu candidato ideal. No dia 31 de março, lançou mais um manifesto ( Manifesto pela Consciência Democrática ), buscando se posicionar como “limpinha” e democrática. Assinaram este manifesto cinco ex—bolsonaristas (João Doria e Eduardo Leite, ambos do PSDB, Luiz Henrique Mandetta (DEM), Luciano Huck e João Amoedo (Novo)) e o político que apoiou a democracia diretamente de Paris (Ciro Gomes (PDT)). Mais um manifesto apoiado pelos setores golpistas que defende a democracia e exclui a esquerda, explicitando a partidarização desses “democratas”. Democracia boa é a deles, só com eles.

Como todos os outros manifestos já lançados pelos neolibs, este também procurou jogar toda a culpa sobre Bolsonaro, que todos signatários do manifesto, por ação ou omissão, ajudaram a eleger. Omitiu que a crise pela qual passa o Brasil e diversos países no mundo inteiro resulta das práticas e políticas genocidas adotadas por governos neolibs. A estratégia da burguesia neocolonial brasileira é utilizar as tendências autoritárias de Bolsonaro e sua figura patética como espantalhos para que todos acreditem que sua deposição ou domesticação resolveriam o problema, abrindo o caminho para Mourão assumir a presidência e continuar a “passar a boiada” das políticas neoliberais.

Como contraponto, o ex-presidente Lula continua a pautar a oposição. No dia 1 de abril, ele foi entrevistado pelo jornalista Reinaldo Azevedo na Rádio Bandeirantes. Azevedo foi peça fundamental na engrenagem do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Entre outras coisas, foi o criador do termo “petralha” para se referir a todos os petistas. Transmitida pelo Youtube como live, a entrevista alcançou o pico de mais de 300 mil visualizações durante sua transmissão e já ultrapassou 1,6 milhão de visualizações. Em termos de comparação, a live da quinta-feira de Bolsonaro alcançou 15 mil visualizações, cerca de vinte vezes menos. A cada entrevista dada por Lula, melhor ele se posiciona como candidato para derrotar o fascismo, mais desesperados ficam Bolsonaro e a direita neolib. Resta saber se estes setores antidemocráticos farão algo para impedi-lo de se candidatar à presidência ou se correrão o risco de perder as eleições presidenciais de 2022.

Ainda é cedo para se fazer prognósticos sobre o futuro.

Bolsonaro ainda tem a caneta nas mãos, Bolsonaro tem o orçamento nas mãos, Bolsonaro tem apoio de setores das forças armadas, das polícias e das milícias, Bolsonaro tem apoio do agronegócio e suas milícias, Bolsonaro tem o apoio de setores da burguesia neocolonial. Ainda não está morto e vai reagir e a nomeação do general Braga Netto - que tem conhecimento e contatos nas forças armadas e nas milícias - para o Ministério da Defesa deixa isto bem claro. Bolsonaro transformou-se em um morto-vivo. Contudo, morto-vivo também se move.

A maneira mais eficaz de zerar o risco Bolsonaro é seu impeachment. Porém, se este instrumento zeraria o risco Bolsonaro, ainda restariam os militares e os neolibs. Por isso, embora com chances muito remotas neste momento, o correto seria os setores progressistas e nacionalistas defenderem o fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes e todos os milicos.

P.S.: Precisamos defender uma reforma constitucional que substitua o impeachment, instrumento utilizado pela burguesia neocolonial para retomar o controle do poder, pelo recall, instrumento que coloca nas mãos do povo a destituição daqueles que ele mesmo elegeu.

