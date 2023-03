Aliados de Bolsonaro avaliam que escândalo das joias sauditas complica seu retorno ao Brasil

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - Sem uma linha de reação definida, o caso envolvendo o ingresso irregular no país de joias procedentes da Arábia Saudita destinadas ao então presidente Jair Bolsonaro e sua mulher, Michelle, complicam as tratativas para o retorno do ex-chefe do Executivo dos Estados Unidos ao Brasil, segundo fontes ligadas a ele disseram à Reuters.

Segundo as fontes, Bolsonaro provavelmente deverá enfrentar uma nova investigação criminal pelo caso. Ele agora está sem a garantia do foro privilegiado, o que o deixa mais vulnerável a medidas restritivas como busca e apreensão.

O ex-presidente já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro e em ao menos mais quatro inquéritos. Há também ações contra o ex-presidente analisadas na Justiça Eleitoral que pedem que ele fique inelegível.

>>> PF diz que segundo pacote de joias foi listado no acervo privado de Bolsonaro

Não bastasse, conforme as fontes, o caso ainda pode retirar o foco das atenções para que o ex-presidente volte ao país no papel de líder da oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva que gostaria de encarnar.

Nesta segunda-feira, a Polícia Federal decidiu abrir um inquérito após a Receita Federal informar que o governo Bolsonaro não adotou os procedimentos necessários para a incorporação ao patrimônio público de joias presenteadas pelo governo saudita a uma comitiva brasileira que visitou o país em 2021. Parte das joias ficou retida na Receita Federal em Guarulhos --um conjunto avaliado em 16,5 milhões de reais--, enquanto um outro pacote foi entregue à Presidência.

A Receita Federal e o Ministério Público Federal de São Paulo também instauraram apurações sobre o caso revelado na sexta-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo. Nesta terça-feira, a Controladoria-Geral da União (CGU) informou ter instaurado uma Investigação Preliminar Sumária (IPS), com o objetivo de apurar a atuação de servidores públicos no caso.

>>> Bolsonaro demitiu chefe da Receita que reteve joias sauditas e resistiu a quatro tentativas de liberá-las

Até o momento, conforme duas fontes, Bolsonaro não indicou qual a linha seus aliados devem seguir para se manifestar sobre o caso, o que tem dificultado a atuação em sua defesa até dos bolsonaristas mais aguerridos.

O episódio tem complicadores, avaliam as fontes, porque há uma série de ofícios de integrantes do governo pedindo a liberação das joias, retidas desde outubro de 2021 no Aeroporto de Guarulhos, inclusive às vésperas de Bolsonaro deixar o comando do país.

No partido, segundo uma das fontes, a avaliação é que o caso das joias foi mal conduzido e não é um problema partidário, mas exclusivamente de Bolsonaro e de Michelle. A ex-primeira-dama foi aconselhada a adiar o giro que iria começar a fazer este mês para promover o PL Mulher.

Michelle tem sido tratada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, como uma das apostas da legenda para 2026 caso o ex-presidente venha a ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e impedido de concorrer.

O próprio retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos, segundo outra fonte ligada à família, segue incerto e deve ser postergado em razão do caso das joias. Na manhã de terça, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que coordenou a campanha do pai à reeleição, chegou a publicar no Twitter que o ex-presidente voltaria ao país no dia 15.

>>> Bento Albuquerque mentiu em carta a árabes e disse que joias entraram para o acervo brasileiro

"Acabou a espera! Bolsonaro vem aí! No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família!", postou Flávio.

Pouco mais de dez minutos depois, Flávio apagou o que havia dito e se retratou. "Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!", disse.

Flávio Bolsonaro e os demais filhos ainda não acharam o tom para responder o caso, segundo uma das fontes, à espera de uma linha de atuação do próprio pai. A suspeita, conforme essa fonte, foi de "fogo amigo", ou seja, alguém de dentro do núcleo de confiança teria vazado o caso. Flávio está particularmente preocupado com o impacto do episódio, conforme essa fonte.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos na véspera do fim do governo, não participando das festividades de passagem de gestão para Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nunca aceitou publicamente a derrota para o petista.

Em sua última versão sobre o 8 de janeiro, o ex-presidente disse "ter certeza" que foi arquitetado pela esquerda. Contudo, investigações oficiais já identificaram o envolvimento direto de apoiadores de Bolsonaro no planejamento e execução da invasão e da depredação dos prédios das sedes dos Três Poderes.

