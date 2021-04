Alvo de 100 pedidos de impeachment, Bolsonaro diz que define futuro político até o fim de abril

Enfraquecido pelo genocídio que já matou quase 400 mil brasileiros de Covid-19 e com a volta de Lula ao cenário eleitoral, Bolsonaro afirmou que deve se filiar a algum partido político em breve e admitiu que a sigla que tentou criar, o Aliança pelo Brasil, tem chances 'muito pequenas' de sair do papel edit

247 - Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (19), Jair Bolsonaro afirmou já estar atrasado para se filiar a algum partido e disse esperar resolver sua situação até o final de abril.

O ocupante do Palácio do Planalto é alvo de mais de 100 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados e vê seu isolamento político se ampliar cada vez mais, principalmente em meio ao genocídio que já matou quase 400 mil brasileiros de Covid-19. Além disso, ele vê o ex-presidente Lula ocupar cada dia mais espaço no cenário político-eleitoral após ter suas condenações na Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele também admitiu que são remotas as chances de o Aliança pelo Brasil, sigla que ele mesmo tentou criar, sair do papel. "Aliança? A chance é muito pequena. Já estou atrasado em ter outro partido. Espero que este mês eu resolva. Em abril está bom. O duro foi quando eu me candidatei, porque eu me filiei em fevereiro ou março, foi em cima da hora".

Bolsonaro já teve conversas com o Republicanos, PSC, Patriota e PSL nos últimos meses.

