Bolsonaro sugere fraude em 22 e ataca Lula: 'povo que vota num cara desse merece sofrer'

247 - Jair Bolsonaro atacou nesta segunda-feira (19) o eleitorado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que segue líder nas pesquisas, dizendo que quem votar nele "merece sofrer" .

Segundo reportagem do jornal O Globo, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro comentou o julgamento da semana passada em que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por oito votos a três, anular as condenações impostas a Lula no âmbito da Operação Lava-Jato. A decisão devolveu a elegibilidade ao petista.

"Foi 8 a 3 o placar lá. Você interprete como quiser. Agora, pelo amor de Deus, o povo que por ventura vote em um cara desses, é um povo que merece sofrer", disse.

Bolsonaro também já articula fraude para as próximas eleições.“Em 22 com voto auditável, a gente consiga mudar o Brasil”, disse sobre o projeto que está tendo prioridade por Bia Kicis (PSL-DF) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, antes de ser indagado sobre a decisão de Lula no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).









